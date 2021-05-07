نجم باريس سان يبدي رغبته في العودة لناديه السابق









أشارت تقارير صحفيه أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان أجل مفاوضات النادي الفرنسي لتجديد عقده خلال الساعات القليلة الماضية.





وبحسب ما أشارات إليه صحيفة "ليكيب" الفرنسية، نيمار كان على وشك تجديد عقده مع الفريق الباريسي حتى يونيو 2026، لكنه قلل من وتيرة المفاوضات مع إدارة النادي، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أنه ينتظر تحركات برشلونة لضمه.





وكان ميسي رفض فكرة الإنضمام لباريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل وقرر البقاء ضمن صفوف الفريق لإيمانه بالمشروع الجديد للنادي، كما أن الفريق الفرنسي ودع دوري الأبطال من نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، وهي أمور ساهمت في قرار نيمار بإبطاء المفاوضات.





وينتهي عقد نيمار الحالي في يونيو 2022، والذي أعلن قبل أشهر أنه سيلعب مع ميسي الموسم المقبل، ولم يُخف أبدًا رغبته في العودة للبارسا مرة أخرى.



