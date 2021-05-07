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لاعب برشلونة يدخل دائره اهتمام تشيلسي وانتر ميلان

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يحظى البوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني باهتمام بعض كبار أوروبا لأجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما أشارت إليه صحيفة "سبورت"الكتالونية، 
تواصل تشيلسي مع مسؤولو برشلونه للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب البوسني خلال الفترة المقبلة، رغم أن تدعيم مركز المهاجم الصريح يأتي ضمن أولويات المدرب الألماني توماس توخل.

وأضافت"إنتر ميلان"، هو الآخر استفسر عن  موقف بيانيتش من أجل التعاقد معه.

ونوهت "إدارة برشلونة، تفضل إعارة بيانيتش في الصيف، بدلا من بيعه بشكل نهائي".

وانتقل ميرالم بيانيتش للصفوف الفريق الإسباني قادماً من يوفنتوس الإيطالي، لكنه لم يشارك أساسيا سوى في 6 مباريات فقط.

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