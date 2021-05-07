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مورينيو يحدد قائمة صفقات روما في الموسم الجديد

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي، على قائمة صفقات الذئاب لضمها خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

صفقات مورينيو المطلوبة في الميركاتو الصيف

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما بدأ في التخطيط لتعزيز قائمة الجيالوروسي بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي يرغب في التوقيع مع النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي لايبزيج الألماني، لصالح روما في سوق الانتقالات المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن روما ستكون مهمته سهلة، لضم النجم الدولي النمساوي حيث يتبقى عام واحد فقط على انتهاء عقده مع لايبزيج الألماني ، ويحق له الرحيل مجانًا في صيف 2022.
 
وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن جوزيه مورينيو يستهدف ضم  إيريك داير وبيير إيميل هويبيرج، ثنائي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى ملعب الأولمبيكو في الموسم الجديد.

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