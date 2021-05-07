ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

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ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"
الجمعة 07/مايو/2021 - 02:27 ص
أحمد جميل
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كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، وجه ضربة قوية لنادي برشلونة، وذلك بتفاوضهم مع أحد أهم أهداف الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.
وأكدت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، أن مسؤولي الملكي بدأوا مفاوضاتهم مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلانو الإيطالي خلال الساعات القليلة الماضية.
وأضافت الإذاعة أنه في الوقت الحالي، يتفاوض ممثلو ريال مدريد فقط مع لاوتارو نفسه، والمفاوضات إيجابية، ولكن لم يتصلوا بمسؤولي الإنتر بعد.
جدير بالذكر أن الريال يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، وذلك برصيد 74 نقطة، متساويًا مع العملاق الكتالوني صاحب المركز الثالث.
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