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ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
أحمد جميل
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كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، وجه ضربة قوية لنادي برشلونة، وذلك بتفاوضهم مع أحد أهم أهداف الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.

وأكدت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، أن مسؤولي الملكي بدأوا مفاوضاتهم مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلانو الإيطالي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضافت الإذاعة أنه في الوقت الحالي، يتفاوض ممثلو ريال مدريد فقط مع لاوتارو نفسه، والمفاوضات إيجابية، ولكن لم يتصلوا بمسؤولي الإنتر بعد.

جدير بالذكر أن الريال يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، وذلك برصيد 74 نقطة، متساويًا مع العملاق الكتالوني صاحب المركز الثالث.

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هالاند برشلونة انتقالات الدورى الإسباني

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