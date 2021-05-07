ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"





كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، وجه ضربة قوية لنادي برشلونة، وذلك بتفاوضهم مع أحد أهم أهداف الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.





وأكدت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، أن مسؤولي الملكي بدأوا مفاوضاتهم مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلانو الإيطالي خلال الساعات القليلة الماضية.





وأضافت الإذاعة أنه في الوقت الحالي، يتفاوض ممثلو ريال مدريد فقط مع لاوتارو نفسه، والمفاوضات إيجابية، ولكن لم يتصلوا بمسؤولي الإنتر بعد.



