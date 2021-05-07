انقطاع الكهرباء ينهي مباراة كوكاكولا وجمهورية شبين الودية

ألغيت مباراة كوكاكولا وجمهورية شبين، الودية التي أقيمت استعداداً لعودة المباريات الرسمية، خلال الشوط الثاني، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء عن الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.



وكانت المباراة قد شهدت تقدم غريب كوكاكولا من ركلة جزاء سجلها جابر سالم في الشوط الثاني .



ويحتل فريق كوكاكولا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 32 نقطة

يتبقى لكوكاكولا 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من الزرقا وسرس الليان والنصر والقناة وبورتو السويس والنجوم وطنطا والسكة الحديد والترسانة .

وحقق كوكاكولا 9 إنتصارات فقط، كما تعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وله 22 اهداف وإستقبل مرماه 18 هدف.