Advertisements

انقطاع الكهرباء ينهي مباراة كوكاكولا وجمهورية شبين الودية

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements
ألغيت مباراة كوكاكولا وجمهورية شبين، الودية التي أقيمت استعداداً لعودة المباريات الرسمية، خلال الشوط الثاني، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء عن الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وكانت المباراة قد شهدت تقدم غريب كوكاكولا من ركلة جزاء سجلها جابر سالم في الشوط الثاني .

ويحتل فريق كوكاكولا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 32 نقطة
يتبقى لكوكاكولا 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من الزرقا وسرس الليان والنصر والقناة وبورتو السويس والنجوم وطنطا والسكة الحديد والترسانة .
وحقق كوكاكولا 9 إنتصارات فقط، كما تعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وله 22 اهداف وإستقبل مرماه 18 هدف.

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

رئيس سموحة يهاجم التحكيم بعد الخسارة من الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

5 قرارات مهمة من الحكومة بشأن المطاعم و"الكافيتريات" السياحية

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير موسيماني بعد مباراتي صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 9 ساعات

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يخطط لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ 37 دقيقة

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:56 ص

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:36 ص

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

11:59 م

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي