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الحجز على أموال محمد فراج.. أبرز أحداث الحلقة 24 من "ضد الكسر"

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
فايقه محمد عادل
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عُرضت منذ قليل الحلقة 24 ، من مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللي كريم.

وبدأت الحلقة بقيام محمد فراج 'كريم' الإتصال بزوجة طليقته نيللي كريم 'سلمى' ليعتذر لها عما حدث وليعرف منها مكان سلمى حتي يطلب منها أن تسامحه بعد خيانته لها ، ولكنها أخبرته أنها لا تعلم أين هي.

وتوالت الأحداث وذهب أحمد أبو زيد 'مالك' لنور إيهاب ليخبرها أنه يحبها بالرغم من رفضه طلبها وهو الهروب سويا ، وطلب منها أن تنتظره حتي ينهى تعليمه ويأتي ويتقدم لها.

وتتعرف سلمى أثناء سفرها على بيومي فؤاد ، وذهب كريم لسلمى في المكان التي سافرت فيه ، وتوسل إليها أن تسامحه وأن تعود له وأخبرها أنه يواجه أزمة مالية وتم الحجز على أمواله ، ولكن سلمى رفضت الرجوع إليه وأعطته دبلة زواجهما.

كما ذهبت لقاء الخميسي 'نادين' لكريم لتخبره أنها تحبه وأن محاولاتها للإيقاع بيته وبين سلمى كانت بدافع حبها له ولكنه قام بتبويخها وطردها.

وصارحت نادين شقيقة زوجها إياد ، وهي 'مايا' باستيلائه على كل حقوقها المادية ، وانتهت الحلقة بذهاب تارا عماد 'ملك' إلى مصطفى درويش 'صلاح' ، لتخبره عن رغبتها في العمل معه، لانقاذ طفلها.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

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