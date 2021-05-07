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شاهد.. مسلسل "القاهرة كابول"| ملخص الحلقة الـ 24
الجمعة 07/مايو/2021 - 03:33 ص
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "القاهرة كابول "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من " القاهرة كابول "
خطة عادل:
يطلب عادل من منال أن ترسل "إيميل" جديد لرمزى تشكو له ضعفها وحالتها النفسية السيئة وأنها تحتاج له ولرؤيته.
بكاء منال:
تبكي منال رسالتها لرمزى وتغلب عليها الدموع والحزن خاصة أنها مازالت تحبه وتعلم أن ما تفعله سيكون سببا فى القبض عليه.
رفض رمزي:
طالب الأمريكان من رمزى أن يضم إليه 100 مجاهد محترف بغض النظر عن إسلامهم يكونوا تحت إمرته بين الإرهابيين، ولكن رمزى يرفض.
طلب رمزي:
يطلب رمزي أن يكون المقاتلين مسلمين ويتم الإعلان الرسمى أنه الخليفة الأوحد، وطلب رمزى أن يكون الاتفاق بينه وبينهم فى السر ولا يعلم به حتى مساعده نوير.
انهيار ريم :
ذهب حسن إلى منزل ريم، لتخفيف حدة المشاحنات بينهما، وخلال الجلسة التي جمعت بينهما انهارت ريم من البكاء بعدما أحست بقسوة حسن عليها.
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