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شاهد.. مسلسل "القاهرة كابول"| ملخص الحلقة الـ 24

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة  الرابعة والعشرين من مسلسل "القاهرة كابول "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من " القاهرة كابول "


خطة عادل: 


يطلب عادل من منال أن ترسل "إيميل" جديد لرمزى تشكو له ضعفها وحالتها النفسية السيئة وأنها تحتاج له ولرؤيته.


بكاء منال: 

 تبكي منال رسالتها لرمزى وتغلب عليها الدموع والحزن خاصة أنها مازالت تحبه وتعلم أن ما تفعله سيكون سببا فى القبض عليه.

رفض رمزي: 

 طالب الأمريكان من رمزى أن يضم إليه 100 مجاهد محترف بغض النظر عن إسلامهم يكونوا تحت إمرته بين الإرهابيين، ولكن رمزى يرفض.


طلب رمزي:

يطلب رمزي أن يكون المقاتلين مسلمين ويتم الإعلان الرسمى أنه الخليفة الأوحد، وطلب رمزى أن يكون الاتفاق بينه وبينهم فى السر ولا يعلم به حتى مساعده نوير.

انهيار ريم : 

ذهب حسن إلى منزل ريم، لتخفيف حدة المشاحنات بينهما، وخلال الجلسة التي جمعت بينهما انهارت ريم من البكاء بعدما أحست بقسوة حسن عليها.



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