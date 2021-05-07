شاهد.. مسلسل "القاهرة كابول"| ملخص الحلقة الـ 24

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "القاهرة كابول "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من " القاهرة كابول "









خطة عادل:









يطلب عادل من منال أن ترسل "إيميل" جديد لرمزى تشكو له ضعفها وحالتها النفسية السيئة وأنها تحتاج له ولرؤيته.









بكاء منال:





تبكي منال رسالتها لرمزى وتغلب عليها الدموع والحزن خاصة أنها مازالت تحبه وتعلم أن ما تفعله سيكون سببا فى القبض عليه.





رفض رمزي:





طالب الأمريكان من رمزى أن يضم إليه 100 مجاهد محترف بغض النظر عن إسلامهم يكونوا تحت إمرته بين الإرهابيين، ولكن رمزى يرفض.









طلب رمزي:





يطلب رمزي أن يكون المقاتلين مسلمين ويتم الإعلان الرسمى أنه الخليفة الأوحد، وطلب رمزى أن يكون الاتفاق بينه وبينهم فى السر ولا يعلم به حتى مساعده نوير.





انهيار ريم :





ذهب حسن إلى منزل ريم، لتخفيف حدة المشاحنات بينهما، وخلال الجلسة التي جمعت بينهما انهارت ريم من البكاء بعدما أحست بقسوة حسن عليها.







