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شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة الـ 24

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت أحداث الحلقة  الرابعة والعشرين من مسلسل "الاختيار 2 "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من " الاختيار 2 "

رجوع الإرهابيين من كمين البرث

عاد الإرهابيين المشاركين في عملية اقتحام كمين البرث ومنهم الضباط المنشقين حنفي جمال و خيرت السبكي وكانو مهشمين عقب مواجهة ضباط الأمن في الكمين.

محاولة تفجير أبراج النايل تاورز

حاول عدد من عناصر الإخوان تفجير أبراج النايل تاورز من خلال عبوة ناسفة داخل سيارة ولكن ضباط الأمن حالو دون ذلك.

القبض على المتهمين في التفجيرات.

قبض زكريا يونس و يوسف الرفاعي على عدد من عناصر الإخوان المساهمين في عمليات التفجير ومحاولة تفجير النايل تاورز.

ولادة عاليا

اتصلت نادية بزكريا يونس لتخبر يوسف أن عاليا زوجته ستلد.

التخطيط لعملية الواحات

خطط المقدم أحمد فايز لمواجهة الجماعة الإرهابيين الليبيين أعوان هشام عشماوي وجهزو المدرعات والضباط لهذه المأمورية.

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