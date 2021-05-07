شاهد.. مسلسل "نسل الاغراب" | ملخص الحلقة لـ 24

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل " نسل الاغراب "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من " نسل الاغراب "





"حمزة" ينفعل على والده





بدأت الأحداث بإعتراف "غفران" لولديه بأنه من سلط"صالح" على قتل "فاطمة" فينفعل "حمزة" عليه.





انهيار"مسعد"





نقل"فاطمة" إلى المستشفى، ويتضح أنها ما زالت على قيد الحياة، وسط انهيار شديد من "مسعد".





الشرطة تُلقي القبض على "غفران"





يتجه"علي الغريب" بصحبة قوات الشرطة للقبض على"غفران" بتهم زراعة وتجارة الأفيون.





حبس"غفران"





وضع"غفران" في الحبس بعد إنكار تجارته للمخدرات وزرعها، وبعد انكاره بإطلاق النار على "فاطمة".









عركة جديدة بين "حمزة" والده





تشاجر سليم وشقيقه فيحاول "عساف" فض الخلاف بينهما، فيتطاولان عليه، ويقرر صفع حمزة على وجهه فتظهر جليلة، وتخبره بأن اليد التي ترفع على أحد من أبنائها تقطعها.



