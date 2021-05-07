Advertisements

شاهد.. مسلسل "نسل الاغراب" | ملخص الحلقة لـ 24

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
بدأت أحداث الحلقة  الرابعة والعشرين من مسلسل " نسل الاغراب "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من " نسل الاغراب "

"حمزة" ينفعل على والده

بدأت الأحداث بإعتراف "غفران" لولديه بأنه من سلط"صالح" على قتل "فاطمة" فينفعل "حمزة" عليه.

انهيار"مسعد"

 نقل"فاطمة" إلى المستشفى، ويتضح أنها ما زالت على قيد الحياة، وسط انهيار شديد من "مسعد".

الشرطة تُلقي القبض على "غفران"

يتجه"علي الغريب" بصحبة قوات الشرطة للقبض على"غفران" بتهم زراعة وتجارة الأفيون.

حبس"غفران" 

وضع"غفران" في الحبس بعد إنكار  تجارته للمخدرات وزرعها، وبعد انكاره بإطلاق النار على "فاطمة".


عركة جديدة بين "حمزة" والده

تشاجر سليم وشقيقه فيحاول "عساف" فض الخلاف بينهما، فيتطاولان عليه، ويقرر صفع حمزة على وجهه فتظهر جليلة، وتخبره بأن اليد التي ترفع على أحد من أبنائها تقطعها.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نسل الاغراب الحلقة السادسة نسل الاغراب الحلقة السابعة نسل الاغراب الحلقة الخامسة نسل الاغراب الحلقة الثالثة نسل الاغراب الحلقة التانية نسل الاغراب 20 نسل الاغراب 19 مسلسل نسل الأغراب امير كرارة الحلقة السادسة الحلقة السابعة الحلقة الخامسة الحلقة الثامنة نسل الاغراب الحلقة الثامنة عشر نسل الاغراب الحلقة الثامنة الحلقة الثالثة الحلقة التانية الحلقة الاولى الحلقة 21 الحلقة 20

أخبار تهمك

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ 6 دقائق

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم باريس سان يبدي رغبته في العودة لناديه السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يخطط لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

لماذا مر الصاروخ الصيني بمصر مرتين؟ "البحوث الفلكية" تجيب

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "نسل الأغراب"

شاهد.. ملخص الحلقة السادسة من مسلسل "نسل الأغراب"

ملخص مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7 والقنوات الناقلة

شاهد.. مسلسل نسل الأغراب | ملخص الحلقة الثانية عشر

ملخص واحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل نسل الاغراب.. "جليلة" ترفض الانجاب من "غفران" | (مسلسلات رمضان 2021)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 ص

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

لماذا مر الصاروخ الصيني بمصر مرتين؟ "البحوث الفلكية" تجيب

03:10 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي