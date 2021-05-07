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روچينا تكشف قاتل شقيقها.. أبرز أحداث الحلقة الـ 25 من "بنت السلطان "

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شهدت الحلقة 25 من مسلسل 'بنت السلطان' بطولة النجمة روجينا الكثير من الأحداث المشوقة، والذي يعد أول بطولة مطلقة لها.

وبدأت الحلقة بمشهد للنجم أحمد مجدي 'حسام' بإسترجاع ذكرياته مع روجينا 'عزة' واكتشافه أنها تؤام حبيبته منار والتي قد انتحرت في الحلقات السابقة من المسلسل.

وقامت عزة بالإعتراف على المتهمين معها في جريمة تهريب المخدرات، حتي تم حبسها على ذمة التحقيق، وأثناء تواجدها في السجن وجدت الفتاة التي اعترفت بأنها من قتلت شقيقها محمد مهران 'عمر' فضربتها وهددتها حتى اعترفت لعزة بأنها ندى موسى 'غادة' وحسام هم من يعرفون الحقيقة وأن غادة من حرضتها أن تعترف على نفسها مقابل مبلغ من المال.

وشهدت الأحداث قيام الشرطة بالبحث عن باسم سمرة 'حمو' بعدما اعترفت عزة عليه، وهرب حمو فختبأ هو وصبيانه ميدو وريشة في مكان بعيد حتى تستقر الأمور.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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