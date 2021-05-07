شاهد.. مسلسل "كوفيد 25" | ملخص الحلقة التاسعة

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل " كوفيد 25 "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة التاسعة من " كوفيد 25 "









إيجاد جثة كريم









اقترحت الممرضة على مدير المستشفى أن تنزل الدور الأسفل، لجلب الطعام من الثلاجة بسبي نفاذه، عندما فتحت الثلاجة وجدت جثة كريم .





معرفة قاتل زوج إيمان





عندما قام مدير المستشفى بتفريغ الكاميرات ليعرف من قتل الطفل، وجد إيمان وهي تقتل زوجها، عندما سألوها قالت أنه كان يعذبها.





إجراء ياسين تجارل على اللقاح الجديد





قامت وزارة الصحة المصرية بإعلان وجود اللقاح بأعداد كبيرة، فذهب ياسين للمعمل لإجراء التجارب على اللقاح الجديد.





اكتشاف ياسين بأنه لا قيمة للمصل









وجد ياسين في المعمل كاميرات، فشاهد ما عليها فوجد أن أحد الأطباء يقول في الفيديو أن الفيرس خرج عن السيطرة ، أن المصل لا قيمة له.





هجوم أحد المصابين على سامح





حاول سامح من فتح أحد الأبواب، فحذره ياسين ولكن قام بفتحه ، فجهم أحد المصابين عليه وقتله ياسين.







