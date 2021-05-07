شاهد.. مسلسل "موسى" | ملخص الحلقة الـ 24

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "موسي "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من " موسي "









زتونه يعطي موسى ماله









اعطت حلاوتهم لزتونة مال ليعطيه لموسى، فرفض موسى، فإقترح زتونة بأن يفتح بهم مشروع، فوافق موسى.









موسى يقرر عمل مشروع









أخبر موسى حلاوتهم أنه يريد عمل مشروع جديد، فقالت له ما المشروع، فقال له سأبيع راديوهات، اسافر لغزة أشتريها.









موسى يشتري راديوهات





سافر موسى غزة، اشترى اكثر من راديو من ماركة ماركوني، مع صديقه الذي له علاقة بفك وتركيب وتصليح الراديو.









وهبة يقلل من مشروع موسى









عاد موسى إلى مصر ومعه بضاعة الراديوهات، فإستقبله وهبة وقلل من مشروعه، إستهان بها، فتحداه موسى بأنه سينجح.









وهبة يهدد حلاوتهم





التقى وهبة بحلاوتهم، هددها بأن يترك موسى مشروعه الجديد، فغضبت، فقال لها انه سيفشل ولن يعمل معه مرة آخرى.



