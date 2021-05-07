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ملخص احداث الحلقة 25 من مسلسل 'كله بالحب'

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:55 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عُرضت منذ ساعات الحلقة 25 من مسلسل 'كله بالحب' بطولة النجمة زينة، وذلك على قناة النهار.

وشهدت الحلقة مواجهة سامر المصري 'صبحي المحامي' نور قدري والتي تجسد دور شهد بخيانتها مع أحمد السعدني 'طارق' وأنها كانت على علاقة بيه للنصب على شقيقتها إلهام وأخذ فيلتها، لتبرر موقفها امامه وتخبره أنه كان يحبها ووعدها بالزواج بعد أن يستولوا علي الفيلا، واتضح أن صبحي سجل لها كل ما قالته.

وتوالت الأحداث وطلب طارق من زينة 'دهب' أن تطلب من صبحي أن يسترجع عقود الفيلا، إلا أن صبحي رفض، كما هدد طارق ريم البارودي بقتلها إن لم تُرجع له عقود الفيلا بعد أن خانته وأخبرت صبحي عن مكانها.

وبعد غياب عدة حلقات عاد يوسف عثمان 'شربيني'، في الظهور مرة أخرى، حيث يسير مشروعه بشكل جيد، ويحاول التقرب من الفتاة التي أحبها، إلا أنه قرر العودة مرة آخرى لأصدقاء السوء، وشارك في حفلاتهم التي يتعاطون في المخدرات، لكن البنت التي يحبها علمت بما فعله، وعاتبته على ذلك.

وانتهت أحداث الحلقة بإتصال دهب بصابرين 'إلهام'، لتخبرها أنها تريد رؤيتها، لتذهب إلهام إليها في الفيلا ووجدتها ملقاه على الأرض.

تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.

شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

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