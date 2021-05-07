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محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحزم مع مخالفي قرار الإغلاق (صور)

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:00 ص
حملات على المحال المخالفة
حملات على المحال المخالفة
محمد رجب - دينا حسن
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن أجهزة المحافظة أغلقت جميع المحال و"المولات" التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح على مستوى الأحياء، وفقا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساءً، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وتابع "الشريف"، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للالتزام بغلق المحال وفقا للمواعيد التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من مساء الخميس، مشددًا على التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ؛ قاد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء عدد من الحملات المسائية المكبرة علي مستوي الأحياء لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق وتطبيق الإجراءات الإحترازية، وأسفرت الحملات عن توقيع عدد من الغرامات الفورية وتشميع لبعض المحال المخالفة.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد أصدر عدة قرارات كان علي رأسها؛ غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح 9 مساء مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين. وتكون إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو لمدة 5 أيام، وغلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة في العيد. وأن تكون صلاة العيد في المساجد الكبرى بنفس إجراءات صلاة الجمعة. مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات.
محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحزم مع مخالفي قرار الإغلاق (صور)
محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحزم مع مخالفي قرار الإغلاق (صور)
محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحزم مع مخالفي قرار الإغلاق (صور)
محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحزم مع مخالفي قرار الإغلاق (صور)
محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحزم مع مخالفي قرار الإغلاق (صور)
محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحزم مع مخالفي قرار الإغلاق (صور)
محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحزم مع مخالفي قرار الإغلاق (صور)
محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحزم مع مخالفي قرار الإغلاق (صور)
محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحزم مع مخالفي قرار الإغلاق (صور)
محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحزم مع مخالفي قرار الإغلاق (صور)

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