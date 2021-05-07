محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحزم مع مخالفي قرار الإغلاق (صور)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن أجهزة المحافظة أغلقت جميع المحال و"المولات" التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح على مستوى الأحياء، وفقا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساءً، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.





وتابع "الشريف"، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للالتزام بغلق المحال وفقا للمواعيد التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من مساء الخميس، مشددًا على التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.





وتنفيذا لتعليمات المحافظ؛ قاد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء عدد من الحملات المسائية المكبرة علي مستوي الأحياء لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق وتطبيق الإجراءات الإحترازية، وأسفرت الحملات عن توقيع عدد من الغرامات الفورية وتشميع لبعض المحال المخالفة.



