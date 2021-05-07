Advertisements

اختتام ليالي المقامات الروحية ببيت السناري

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:54 ص
ليالي رمضان
ليالي رمضان
حسام زيدان
Advertisements
اختتمت فعاليات "ليالي المقامات الروحية" الأربعاء في دورتها السادسة ولأول مره في بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وهي الليالي التي انطلقت في الفترة من 22 ابريل وحتى 5 مايو 2021، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، لمؤسسها الفنان انتصار عبد الفتاح.

وأشاد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، بحفلات ليالي المقامات الروحية التي كانت بمثابة رسالة سلام ومحبة من مصر مهد الحضارة ومن مكتبة الإسكندرية مركز الفكر والابداع إلى العالم أجمع.

وقال "الفقي"، إن هذا الحفل، هو الحفل الختامي لسلسة الاحتفالات التي أقيمت في بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، وكان موضوعها المقامات الروحية، ولكم أسعدني مشاركة المسلمين والأقباط معًا، وهو ما يعد مظهرًا رائعًا من مظاهر الوحدة الوطنية وتعبير حقيقي عن الروح المشتركة والتسامح بين الديانات، الذي يعمل عليه الفنان الرائد والمبدع انتصار عبد الفتاح".

وأعرب الفقي عن سعادة مكتبة الإسكندرية باستضافة هذه الحفلات واحتواء الكثير من أبناء الشعب المصري والفرق الفنية لإخراج العمل على هذه الصورة المشرفة، وهو ما يمثل الدور الحقيقي لمكتبة الإسكندرية التي تسعى دائًما وابدًا للتلاحم مع الشعب المصري وخاصة الشباب وصغار السن في منطقة السيدة زينب بما تمثله من اصاله وعراقة التاريخ.


وأكد "الفقي" أن مكتبة الإسكندرية تحتضن كافة مظاهر الفن الراقي والتراث المصري الكبير، فهي بمثابة نافذة وطاقة ضوء لكل ما هو مبدع وجميل، معربا عن شكره لكل من شارك في هذا العمل ووجه تحية خاصة للفنان الكبير انتصار عبد الفتاح، كما تقدم بالشكر لكل من حضر هذه الحفلات من مسلمين وأقباط، ومصريين وأجانب.

جدير بالذكر أن الليالي شهدت حفلات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية على مدار 7 أيام للاحتفال بشهر رمضان المبارك، وكذلك التأكيد على التراث المصري الأصيل والحفاظ عليه، حيث جمعت بين الأغاني المصرية التراثية والموسيقى العربية، وبين الإنشاد الديني والروحاني الذي يحرص عليه المصريون طوال الشهر الكريم لما له من مكانة روحية عميقة في نفوسهم. وعكست الحفلات مدى وحدة وترابط الشعب المصري من خلال المزج بين الترانيم والأناشيد والتواشيح الدينية، كما أكدت على ذلك بوضوح من خلال الاقبال الكبير عليها من جموع الشعب المصري بمختلف فئاته وطبقاته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيت السناري بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يوم

عاجل.. 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة في الهند

منذ 41 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

لماذا مر الصاروخ الصيني بمصر مرتين؟ "البحوث الفلكية" تجيب

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

حفل الشيخ زين محمود في بيت السناري.. غدًا

غدا.. حفل إعلان جائزة عبد الرحمن الأبنودي في شعر العامية

الليلة.. حفل إعلان جائزة عبدالرحمن الأبنودي في شعر العامية.. و"المحور" تغطي الاحتفالية

غدا.. حفل إعلان جائزة عبد الرحمن الأبنودي في شعر العامية

تكريم حضور فعاليات مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية

مصطفي الفقي: مهرجان الأراجوز نموذج تنفرد به مصر بين دول المنطقة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:48 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

04:02 ص

عاجل.. 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة في الهند

05:59 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي