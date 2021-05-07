Advertisements

موسيماني يطلب التعاقد مع 3 صفقات قوية

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:14 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


يستهدف النادي الأهلي تدعيم صفوف فريق الكرة بالنادي بعدة صفقات قوية،  خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناءا على رغبة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وذلك استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وحسبما ذكرت تقارير صحفية أن موسيماني طلب التعاقد مع 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي بينهم جناح وظهير أيمن، ويعمل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي على حسم تلك الصفقات في الوقت الحالي.

واستقر موسيماني على الاطاحة بعدد من اللاعبين خارج القلعة الحمراء في مقدمتهم رامي ربيعة وسعد سمير ومحمود وحيد وصلاح محسن بسبب عدم الحاجة لجهودهم في الموسم المقبل ولرغبته في تدعيم الفريق بصفقات قوية جديدة.

وتغلب النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس في الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

السفارة الأمريكية بالقاهرة تنشر صورة من الفضاء لنهر النيل

منذ نصف ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

لماذا مر الصاروخ الصيني بمصر مرتين؟ "البحوث الفلكية" تجيب

منذ ساعتين

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 ص

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

04:03 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي