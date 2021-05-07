موسيماني يطلب التعاقد مع 3 صفقات قوية









يستهدف النادي الأهلي تدعيم صفوف فريق الكرة بالنادي بعدة صفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناءا على رغبة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وذلك استعدادا للموسم الكروي الجديد.





وحسبما ذكرت تقارير صحفية أن موسيماني طلب التعاقد مع 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي بينهم جناح وظهير أيمن، ويعمل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي على حسم تلك الصفقات في الوقت الحالي.





واستقر موسيماني على الاطاحة بعدد من اللاعبين خارج القلعة الحمراء في مقدمتهم رامي ربيعة وسعد سمير ومحمود وحيد وصلاح محسن بسبب عدم الحاجة لجهودهم في الموسم المقبل ولرغبته في تدعيم الفريق بصفقات قوية جديدة.





وتغلب النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس في الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري.



