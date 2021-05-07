كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك السابق من العودة









حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمر باسم مرسي مهاجم فريق مصر المقاصة، بشأن عودته من عدمها للفارس الابيض.





وقام كارتيرون بإبلاغ مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يرفض عودة باسم مرسي مرة أخرى، ويريد التعاقد مع مهاجم أجنبي وليس مصري.





ويرغب المدرب الفرنسي في جلب مهاجم من العيار الثقيل، لتدعيم خط الهجوم في الفريق، في ظل افتقار المهاجمين الحاليين للمواصفات التي يحتاجها كارتيرون.



