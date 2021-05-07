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الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:37 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ينوي مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة  الكابتن محمود الخطيب، خلال الساعات القليلة المقبلة، للتواصل مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتقديم خطاب رسمى للاعتراض على بعض قرارات اللجنة الثلاثية.

ووفقا لما ذكرته بعض المصادر، ستشهد الساعات القادمة تحرك وتصعيد من إدارة النادي الأهلي للاعتراض على قرارات اللجنة الثلاثية برفض، الاستعانه بحكام أجانب لإدارة مبارياته في الدوري الممتاز.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر خلاله مجلس إدارة القلعة الحمراء، تحضير ملف شامل بالمستندات والفيديوهات، للكشف عن الأخطاء التى أضرت بالفريق، ومنحت الزمالك الأفضلية فى بعض القرارات.

كانت إدارة القلعه الحمراء اعترضت على بعض  القرارات التحكيمية للجنة الحكام باتحاد كرة القدم. وتحديداً عقب لقاء غزل المحلة والذي انتهى لصالح الأخير بهدف نظيف.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة ال 20 من الدوري الممتاز.

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