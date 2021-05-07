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موعد مباراة بيراميدز و أنيمبا في ذهاب و إياب ربع نهائي الكونفدرالية
الجمعة 07/مايو/2021 - 06:08 ص
محمد زويد
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يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره أنيمبا النيجيري ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 16 من الشهر الجاري.
وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
علي أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر الجاري في تمام الساعة 3 عصراً بنيجريا.
ويدير مباراة الذهاب طاقم حكام من جنوب أفريقيا بقيادة الحكم، فيكتور جوميز ويعاونه المساعد الأول زاكيلي سويزا، وألسينكوسي نودجيني المساعد الثاني، والحكم الرابع ثاندو نزاندينكا.
ويراقب اللقاء جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام عصام شرف الدين من ليبيا، والمنسق العام كيلي أثانثي من رواندا، والمنسق الأمني ندوا كريستين زي من نيجيريا، والمنسق الإعلامي الزميلة إيناس مظهر من مصر.
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