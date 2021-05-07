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موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري
الجمعة 07/مايو/2021 - 06:38 ص
محمد زويد
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يلتقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بنظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ، علي أرضية ملعب الدفاع الجوي يوم الأحد المقبل 9 من الشهر الجاري.
وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري و جميع البطولات المحلية هذا الموسم.
ويدخل بيراميدز اللقاء و في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ، بينما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.
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