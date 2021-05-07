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تعرف على موعد مباراتي الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والحكام

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:39 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز

وتقرر أن يلاقي الأهلي نظيره صن داونز، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة، يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وستكون مباراة الذهاب بقيادة الحكم السنغالي ماجيت ندياي، ويعاونه كلا من، الحاج مالك سامبا وجبريل كامارا، على أن يكون عيسى سي حكمًا رابعًا، ومراقب اللقاء الفاتح أبو بكر.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره صن داونز، يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد لوكاس موريبي، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود المباراة الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الثنائي جيرسون سانتوس وأرسينيو شادريك، على أن يكون هيلدر مارتنز حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة يوسف سليمان.

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