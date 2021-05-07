المصائب تنهال على يوفنتوس.. طالع التفاصيل





تكبد نادي يوفنتوس خسائر فادحة خلال السنوات الأخيرة بسبب الأموال التي يدفعها للمدربين الراحلين عنه، وذلك وفقًا لما كشفت عنه بعض التقارير الصحفية الإيطالية.

وحسبما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن يوفنتوس أقال مدربه في نهاية الموسمين الماضيين، رغم الفوز بلقب الدوري الإيطالي، حيث تخلص من ماسيمليانو أليجري في صيف 2019، ومنح المهمة الفنية لماوريسيو ساري، قبل إقالة الأخير في صيف 2020.





وأوضح الموقع الإيطالي أن أليجرى كان لديه عام آخر في عقده مع يوفنتوس عند الإقالة، لذا ظل يحصل على راتبه من النادي في موسم 2019-2020.





أما ساري، فكان لديه عقد لمدة ثلاث سنوات، بينما أقيل عقب الموسم الأول، لذا دفع يوفنتوس راتبه في الموسم الحالي، وسيظل يدفعه في الموسم المقبل أيضًا، ويأمل اليوفي أن يحصل المدرب الايطالي على عرض من نادٍ آخر، حتى يتم فسخ عقده الحالي مع السيدة العجوز بالاتفاق.





ولدى أندريا بيرلو، المدرب الحالي ليوفنتوس، عقد مع النادي حتى يونيو 2022، وإذا أقيل سيحصل من النادي على راتبه كاملًا في الموسم المقبل.





وذكر الموقع الإيطالي أن يوفنتوس في طريقه للاقتراب من إنفاق 40 مليون يورو في آخر 3 سنوات على المدربين المطرودين.



