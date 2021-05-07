Advertisements

المصائب تنهال على يوفنتوس.. طالع التفاصيل

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:26 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

تكبد نادي يوفنتوس خسائر فادحة خلال السنوات الأخيرة بسبب الأموال التي يدفعها للمدربين الراحلين عنه، وذلك وفقًا لما كشفت عنه بعض التقارير الصحفية الإيطالية.
وحسبما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن يوفنتوس أقال مدربه في نهاية الموسمين الماضيين، رغم الفوز بلقب الدوري الإيطالي، حيث تخلص من ماسيمليانو أليجري في صيف 2019، ومنح المهمة الفنية لماوريسيو ساري، قبل إقالة الأخير في صيف 2020.

وأوضح الموقع الإيطالي أن أليجرى كان لديه عام آخر في عقده مع يوفنتوس عند الإقالة، لذا ظل يحصل على راتبه من النادي في موسم 2019-2020.

أما ساري، فكان لديه عقد لمدة ثلاث سنوات، بينما أقيل عقب الموسم الأول، لذا دفع يوفنتوس راتبه في الموسم الحالي، وسيظل يدفعه في الموسم المقبل أيضًا، ويأمل اليوفي أن يحصل المدرب الايطالي على عرض من نادٍ آخر، حتى يتم فسخ عقده الحالي مع السيدة العجوز بالاتفاق.

ولدى أندريا بيرلو، المدرب الحالي ليوفنتوس، عقد مع النادي حتى يونيو 2022، وإذا أقيل سيحصل من النادي على راتبه كاملًا في الموسم المقبل.

وذكر الموقع الإيطالي أن يوفنتوس في طريقه للاقتراب من إنفاق 40 مليون يورو في آخر 3 سنوات على المدربين المطرودين.

أخبار تهمك

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

لماذا مر الصاروخ الصيني بمصر مرتين؟ "البحوث الفلكية" تجيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يخطط لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 ص

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

04:03 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي