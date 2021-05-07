Advertisements

مذبحة في الآرسنال بسبب تدني النتائج

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:27 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


استقر ميكيل آرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، على الاطاحة بـ 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروجهم من حساباته الفنية وعدم الحاجة لجهودهم في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أرتيتا استقر على رحيل 5 لاعبين عن صفوف أرسنال نهاية الموسم الحالي لعدم الحاجة لجهودهم وهم ديفيد لويز، ألكسندر لاكازيت، ريس نيلسون، إيدي نكيتياه وداني سيبايوس.

سيبايوس يلعب لصالح آرسنال على سبيل الإعارة من ريال مدريد، ويفضل أرتيتا رحيله لعدم الدفع به في الكثير من المباريات الرسمية، بينما ينتهي عقد لويز مع الفريق الإنجليزي في 30 يونيو، ولا ينوي آرسنال تجديده حتى الآن وبالتالي قد يرحل مجانًا.

أما عن الفرنسي " لاكازيت"، يريد آرسنال بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل للاستفادة المادية من الصفقة قبل نهاية عقده في يونيو 2022.

ويفكر أرتيتا في رحيل نكيتياه إلى فريق آخر على سبيل الإعارة حتى يحصل على مزيد من الدقائق بالموسم المقبل لأنه لم يستطع نيل ثقة الجهاز الفني ونفس الأمر بالنسبة لنيلسون.

أخبار تهمك

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

لماذا مر الصاروخ الصيني بمصر مرتين؟ "البحوث الفلكية" تجيب

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يخطط لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ ساعة و 6 دقيقة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 12 ساعة

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 ص

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

04:03 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي