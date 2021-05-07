مذبحة في الآرسنال بسبب تدني النتائج









استقر ميكيل آرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، على الاطاحة بـ 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروجهم من حساباته الفنية وعدم الحاجة لجهودهم في الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أرتيتا استقر على رحيل 5 لاعبين عن صفوف أرسنال نهاية الموسم الحالي لعدم الحاجة لجهودهم وهم ديفيد لويز، ألكسندر لاكازيت، ريس نيلسون، إيدي نكيتياه وداني سيبايوس.





سيبايوس يلعب لصالح آرسنال على سبيل الإعارة من ريال مدريد، ويفضل أرتيتا رحيله لعدم الدفع به في الكثير من المباريات الرسمية، بينما ينتهي عقد لويز مع الفريق الإنجليزي في 30 يونيو، ولا ينوي آرسنال تجديده حتى الآن وبالتالي قد يرحل مجانًا.





أما عن الفرنسي " لاكازيت"، يريد آرسنال بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل للاستفادة المادية من الصفقة قبل نهاية عقده في يونيو 2022.





ويفكر أرتيتا في رحيل نكيتياه إلى فريق آخر على سبيل الإعارة حتى يحصل على مزيد من الدقائق بالموسم المقبل لأنه لم يستطع نيل ثقة الجهاز الفني ونفس الأمر بالنسبة لنيلسون.



