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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستضيف فريق ليفربول، نظيره ساوثهامبتون، يوم السبت 8 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستقام المباراة بين ليفربول وساوثهامتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويحل ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يحل ساوثهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.

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