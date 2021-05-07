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صراع ملتهب.. ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة ال 35 من الدوري الإسباني والمقرر لها الجمعة الموافق 7 من مايو الجاري.

استمر أتليتكو مدريد في صدارة الدوري بعد خطفه لثلاث نقاط صعبة من ملعب إلتشي، بعد التغلب عليه بهدف نظيف ليرتفع رصيد فريق الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى 76 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وبرشلونه.

وواصل ريال مدريد مطاردته للمتصدر أتليتيكو مدريد بعد تخطيه أوساسونا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وفي اختبار صعب استطاع برشلونة التغلب على فالنسيا بثلاثة أهداف لاثنين، في اللقاء الذي شهد توقيع نجم البارسا ليونيل ميسي على هدفين ليواصل تربعه على صدراة الهدافين برصيد 28 هدف، وليحافظ بذلك برشلونة على المركز الثالث بنفس نقاط الغريم التقليدي ريال مدريد.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالى:

1 أتليتكو مدريد-76

2 ريال مدريد- 74

3 برشلونة-74

4 إشبيلية-70

5 ريال سوسيداد-53

6 فياريال-52

7 ريال بيتيس-51

8 غرناطة-45

9 أتليتيكو بلباو-45

10 سيلتا فيغو-44

11 أوساسونا-40

12 قادس-40

13 ليفانتي-38

14 فالنسيا-36

15 خيتافي-34

16 ديبورتيفو ألافيس-31

17 بلد الوليد-31

18 ويسكا-30

19 إلتشي-30

20 إيبار-26

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