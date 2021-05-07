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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:10 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي إلى ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي من أجل متابعة مباراته أمام تشيلسي وذلك ضمن منافسات الإسبوع الخامس والثلاثين من البريميرليج.
ويطمح المان سيتي في مواصلة سلسلة الانتصارات على حساب البلوز من أجل الحفاظ على فرصه في التتويج باللقب, حيث يتصدر جدول الدوري برصيد 80 نقطة .
وعلى الجانب الآخر, يسعى تشيلسي للزحف للمركز الثالث من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك عقب وصوله للمباراة النهائية في الموسم الحالي والتي سيواجه فيها السيتزنز في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
ومن المقرر إقامة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق يوم 8 من شهر مايو لعام 2021 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

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