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السفارة الأمريكية بالقاهرة تنشر صورة من الفضاء لنهر النيل

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:40 ص
نهر النيل
نهر النيل
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نشرت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، صورة لنهر النيل في القاهرة، ملتقطة بالأقمار الاصطناعية.

وعلقت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنظر كيف يبدو نهر النيل والدلتا وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل في هذه الصورة التي التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية. وكيف تبدو القاهرة كقاعدة مشرقة بشكل خاص من هذه الزهرة".

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