موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز





يستضيف أستون فيلا نظيره مانشستر يونايتد في مباراته المقبلة وذلك ضمن منافسات الإسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا.

ويسعى مانشستر يونايتد للفوز على حساب أستون فيلا من أجل الحفاظ على المركز الثاني في جدول الدوري للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا

بينما يسعى أستون فيلا لخطف المركز التاسع من آرسنال, حيث يحتل المركز العاشر برصيد 48 نقطة في حين

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 67 نقطة .

ومن المقرر إقامة مباراة مانشستر يونايتد و أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الموافق يوم 9 من شهر مايو الحالي في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق عصرا بتوقيت مصر والرابعة وخمس دقائق عصرا بتوقيت السعودية.



