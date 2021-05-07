Advertisements
موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 07/مايو/2021 - 06:56 ص
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
يستضيف أستون فيلا نظيره مانشستر يونايتد في مباراته المقبلة وذلك ضمن منافسات الإسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا.
ويسعى مانشستر يونايتد للفوز على حساب أستون فيلا من أجل الحفاظ على المركز الثاني في جدول الدوري للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا
بينما يسعى أستون فيلا لخطف المركز التاسع من آرسنال, حيث يحتل المركز العاشر برصيد 48 نقطة في حين
يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 67 نقطة .
ومن المقرر إقامة مباراة مانشستر يونايتد و أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الموافق يوم 9 من شهر مايو الحالي في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق عصرا بتوقيت مصر والرابعة وخمس دقائق عصرا بتوقيت السعودية.
Advertisements