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غضب عارم من نجم ريال مدريد

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:56 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أثارت تصرفات البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني، غضب إدارة النادي الملكي، وذلك بعد الخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي بهدفين نظيفين أمس الأربعاء.

وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة على يد تشيلسي في إياب دور نصف النهائي، على ملعب ستامفورد بريدج، وكانت نتيجة الذهاب 1-1 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وانتشرت صورة للبلجيكي هازارد بعد المباراة، وهو يضحك مع الفرنسي كورت زوما مدافع تشيلسي، على الرغم من خروج فريقه من دوري الأبطال.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن هذا التصرف أغضب إدارة ريال مدريد، خاصةً في ظل إصابته المتكررة، لذلك قررت بيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان صاحب الـ 30 عامًا انتقل الى ريال مدريد في صيف عام 2019، قادمًا من تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، ولكن لم يستفد به الميرنجي حتي الآن بسبب الإصابات.

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