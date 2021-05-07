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"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:28 ص
عبدالرحمن مع المحررة
عبدالرحمن مع المحررة
أحمد الخميسي _ اسماء نجاتى
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- مرشح لبطولة إفريقيا وحلمي رفع اسم مصر في بطولة العالم.. وأطالب المسؤولين بدعمي

رغم صغر سنه الذي لم يتعد السابعة عشر ربيعا، لكن استطاع عبدالرحمن توني، ابن محافظة المنيا، بالتحدي والإصرار تحقيق الكثير من البطولات في رياضة "الكيك بوكسينج والكونغ فو"، ووضع على كاهله حلم رفع اسم محافظته.

وقال "عبدالرحمن"، ان بدايتة مع الرياضة كانت بالتحديد في عام 2015، في نادي السكة الحديد بالمنيا، وذلك عندما بدأ في التدريب على لعبة "الكيك بوكسينج"، ومنذ ذلك الحين يتدرب بشكل يومي، وشارك في بطولة مصر المفتوحة، وحصل على المركز الأول، واشترك في بطولات المحافظة في "الكونغ فو" في ست بطولات وفاز بالمركز الأول، كما حصل على المركز الأول ببطولة الجمهورية لوزن 80 كيلوجرامًا في "الكيك بوكسينج".

وتابع، أنه بالرغم من الدراسة، إلا أنها لم تمنعه من تحقيق حلمه في ممارسة الرياضة التي يعشقها، مؤكدا أنه فى الوقت الحالى مرشح للمشاركة في بطولة أفريقيا للكيك بوكسينج، ويحلم بالمشاركة في بطولة العالم من أجل رفع راية مصر عالية، لافتا إلى أنه عندما يدخل الحلبة لا يرى أمامه أي شئ سوى منافسه، وهذا ما يجعله واثقًا في تحركاته، وفي كل قبضة وركلة تجاهه داخل الحلبة حتى يتمكن من الفوز.

وأعرب "عبدالرحمن " عن شكره لوالديه اللذان يتلقى منهما الدعم والمساندة، ومدربه الكابتن محمد رجب الذي لم يبخل عليه بوقته ومجهوده في التدريبات، ومندي عكاشة وكيل الوزارة بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، مطالبا المسؤولين بمديرية الشباب والرياضة بدعمه حتى يصل لمنصات التتويج الإفريقية والعالمية.
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)
"عبدالرحمن".. بطل من المنيا يحلم بالعالمية (صور)

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