شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 7 مايو 2021، 25 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- طقس حار على السواحل الشمالية.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.





بيان بدرجات الحرارة:

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 20 العظمى 30

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 العظمى 30

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 266 والعظمى 38

درجات الحرارة في نخل الصغرى 25 العظمى 37

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 44

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 43

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 25 والعظمى 37