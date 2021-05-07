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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 7-5-2021 في سوق العبور

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة ، وتراوحت أسعار البورى" 1 "،  بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو،السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2  " 29-35" جنيها للكيلو.

فيما سجلت أسعار البلطي المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو، وسعر البلطي المزارع "2" بين 17-18 جنيها للكيلو والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.

سعر كيلو السمك  الماكريل المجمد نحو 30 جنيه في المتوسط،  و سعر كيلو  البلطي نحو 21 جنيه في المتوسط،  وسعر كيلو بلطي اسوان 37 جنيه،  وسعر كيلو القشر البياض 105 جنيه،  وسعر السمك الثعابين 130 جنيه،  وبلغ سعر المكارونة السويسي 67 جنيه للكيلو.

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