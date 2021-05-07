Advertisements

بساكي تخطط لترك منصب المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي

الجمعة 07/مايو/2021 - 08:23 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قالت قناة "سي إن إن"، إن جين بساكي المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، تخطط لترك منصبها الحالي بعد عام واحد تقريبا.
ونقلت القناة عن بساكي، أنها اتفقت مع فريق جو بايدن على العمل في هذا المنصب لمدة عام فقط. وقالت بساكي "أعتقد أنه في غضون عام أو نحو ذلك، سيتولى شخص آخر هذا المنصب".

تشتهر بساكي بتصريحاتها المثيرة للجدل، فضلا عن انتقاداتها القاسية لروسيا، ولا سيما استفتاء القرم وإعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا.

وتتهم بساكي "الدعاية الروسية"، بتشكيل صورة سلبية لها في الإعلام الروسي.

ومن المعروف، أن بساكي تعرضت مرات كثيرة للنقد والمحاكاة الساخرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اللغط والارتباك الذي تظهره عند مناقشة مختلف قضايا السياسة العالمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بساكي بايدن الرئيس الامريكي

أخبار تهمك

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 16 ساعة

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 5 ساعات

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة في الهند

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

لماذا مر الصاروخ الصيني بمصر مرتين؟ "البحوث الفلكية" تجيب

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يوم

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا توجه الاتهام إلى كييف في مقتل زعيم انفصاليي أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي يعين ممثلا خاصا في منطقة البلقان

إحالة ملفات قضية عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي

لأول مرة في تاريخ أمريكا.. فريق نسائي كامل لهذه المهام بإدارة بايدن

مجلة عالمية: تعيين فيكتوريا نولاند نائبة لوزير الخارجية الأمريكي إشارة لروسيا

تفاصيل جديدة بشأن رسالة ترامب السرية إلى بايدن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:48 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

04:02 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي