"منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد 2021" ينطلق في سنغافورة 16 نوفمبر





أعلنت مجموعة بلومبرج الإعلامية اليوم عن تنظيم الدورة السنوية الرابعة من منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد خلال الفترة ما بين 16-19 نوفمبر 2021 في سنغافورة.





وسيجمع المنتدى نخبة من رجال الأعمال ورؤساء الدول والمبتكرين والأكاديميين البارزين، والمؤثرين من القطاعين العام والخاص والدول المتقدمة والنامية من الشرق والغرب بهدف دفع الجهود الرامية لبناء اقتصاد عالمي مستدام يوفر فرص العمل، ويحدّ من عدم المساواة، ويعزز الصحة العامة.





و قال مايكل آر. بلومبرغ، عمدة مدينة نيويورك السابق لثلاث ولايات ومؤسس مجموعة بلومبرغ إل.بي. وبلومبرغ الخيرية: منذ انعقاد منتدى الاقتصاد الجديد في نسخته الأخيرة، أثبتت التغيرات التي شهدها العالم أهمية المنتدى والمواضيع التي يناقشها، حيث أظهر الوباء مدى ترابطنا، وبيّن أهمية تعزيز التعاون فيما بيننا. كما أثبتت اللقاحات الجديدة قوة التكنولوجيا وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.





وتعود فعاليات منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد الذي يحظى بدعم كبير من الدولة المضيفة سنغافورة، لتقام في وقت نواجه فيه تحديات كبيرة وفرصاً هائلة بسبب تغيّر ميزان القوى بين الشرق والغرب. وستقتصر المشاركة الشخصية في المنتدى على نحو 400 من القادة العالميين تماشياً مع الإجراءات الوقائية المعتمدة في سنغافورة والمتعلقة بضمان سلامة المشاركين.





وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها : "يمثل بداية تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19 محفزاً قوياً للقطاعين العام والخاص لتعزيز تعاونهما بهدف إيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية الجديدة".





وأضاف: "من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص يُمكننا بناء أسس متينة تستند إليها المرحلة المقبلة من النمو الصناعي. وسيكون الحد من تداعيات تغير المناخ والحلول التجارية لتكنولوجيا إزالة الكربون من أهم أولويات هذا النمو، وكلنا ثقة بأن هذه المواضيع ستتيح فرصاً اقتصادية جديدة لتطور كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية".





ومن جانبه، قال لي هسين لونغ، رئيس وزراء سنغافورة: يسعدنا اختيار سنغافورة لاستضافة منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد 2021 الذي سيجمع نخبة من قادة الأعمال لمناقشة عدد من القضايا العالمية الهامة. هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها سنغافورة هذا المنتدى بعد الاستضافة الناجحة للنسخة الافتتاحية عام 2018. وتماشياً مع التزامنا في سنغافورة وضع الصحة والسلامة على رأس أولوياتنا، سنعمل بشكل وثيق مع فريق عمل بلومبرغ لتوفير بيئة آمنة تضمن صحة وسلامة جميع المشاركين في المنتدى شهر نوفمبر القادم.





ويُقام المنتدى لعام 2021 بالشراكة مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة دانغوت وإكسون موبيل وبنك إتش إس بي سي و شركة هيونداي موتور وشركة ماستركارد وشركة تاتا سانز وشركة فانكه. كما ستكون شركة ماكنزي وشركاؤه شريك المعرفة الحصري و-IDA Ireland الشريك الاقتصادي.





وللمرة الأولى، سيستقبل منتدى بلومبرغ للاقتصاد مجموعة جديدة من القادة أصحاب الرؤى الفريدة خلال الفعالية الافتراضية "محفز بلومبرغ للاقتصاد الجديد" التي تقام في 30 يونيو. وتشمل قائمة المدعوين عدداً من رواد الأعمال والتكنولوجيا وصانعي السياسات ممن يعملون لتطوير الحلول والابتكارات التي من شأنها إحداث التغيري الإيجابي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً . وسيسلط الحدث الضوء على أعمالهم المبتكرين لاسيما في مجالات الفضاء والمناخ والتمويل والصحة. كما ستلعب هذه المجموعة دوراً أساسياً في المساعدة في تشكيل حوار منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد الذي يقام سنوياً في نوفمبر، وذلك عبر تنفيذ الأفكار الجديدة واعتماد التفكير الخلاق لتجاوز التحديات التي تواجه البشرية.





ومن شأن منصة بلومبرغ الإعلامية للأخبار العالمية أن ترفع مستوى محادثات المنتدى التي سيقودها مدير التحرير أندرو براون. حيث تساهم النشرة الإخبارية اليومية "بلومبرغ للاقتصاد الجديد" التي تم إطلاقها مؤخراً في إبقاء مجتمع القادة المؤثرين على تواصل مع الجماهير، وذلك إلى جانب التغطيات الأسبوعية على تلفزيون بلومبرغ وراديو بلومبرغ وسلسلة الفعاليات الافتراضية "نقاشات الاقتصاد الجديد".





ويتولى الدكتور هنري أ. كيسنجر الرئاسة الفخرية للمجلس الاستشاري لمنتدى بلومبرغ الاقتصادي، بينما يرأسه السيد هنري إم بولسون جونيور.





وسيدعم المجلس الاستشاري منتدى بلومبرغ في جهوده، ويتألّف من أكثر من 40 من الشخصيات الحكومية ورجال الأعمال البارزين من جميع أنحاء العالم