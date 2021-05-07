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أرباح "زين السعودية" تتراجع 61% بالربع الأول لاستمرار تداعيات كورونا

الجمعة 07/مايو/2021 - 08:55 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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 كشفت النتائج المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، تراجع صافي الأرباح نحو 61% بالربع الأول من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، في ظل استمرار آثار جائحة كورونا.


ووفقاً لبيانات الشركة، على "تداول السعودية"، اليوم الخميس هبط صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى حوالي 41 مليون ريال، بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 105 ملايين ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في تسجيل صافي أرباح على الرغم من آثار جائحة فايروس كورونا المستجد (Covid-19).

وأشارت إلى تراجع صافي الأرباح جاء نتيجة لانخفاض الإيرادات، بسبب التأثير السلبي المستمر لجائحة كورونا والذي أدى إلى تدني حجم الخدمات المقدمة.

كما لفتت إلى أن تكلفة الإيرادات ارتفعت بنحو 157 مليون ريال، حيث لم يتم عكس أية مخصصات خلال الربح الحالي، وقد تم استيعاب ذلك جزئيًا من خلال تخفيض النفقات التشغيلية بـ43 مليون ريال، للحد من تأثير جائحة كورونا.

ونوهت الشركة إلى أن تكلفة التمويل انخفضت نحو 139 مليون ريال، نتيجة لانخفاض إجمالي ديون الشركة الناتجة عن عملية إعادة هيكلة رأسمالها في نهاية العام 2020.

وارتفعت أرباح "زين السعودية" على أساس ربع سنوي بنسبة 13.89%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 36 مليون ريال.

وكشفت نتائج الشركة خلال عام 2020، تراجع صافي الأرباح 46.39% إلى نحو 260 مليون ريال، مقابل 485 مليون ريال للعام السابق.

 

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