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قصور الثقافة تقيم ليلتها الحادية عشرة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية الليلة الحادية عشرة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وتضمن البرنامج فقرة "قال الراوى"، حيث غنى الزناتى بعض أغانى التراث الشعبى الصعيدى والمربعات بمصاحبة الربابة والدف فى حالة فنية بديعة تفاعل معها الجمهور، وهى فقرة تعمق الإحساس بالتراث وتربط الإنسان بهويته وانتمائه، وتظهر التنوع الثقافى المنتشر فى كل ربوع الوطن.



أقيمت ندوة بعنوان "عالم ما بعد كورونا" وتمت مناقشة كتاب "كورونا.. المؤامرة والنبوءة" للكاتب الصحفى عبد السلام فاروق الذى أدار الندوة، والدكتور محمود نبيل محمود الذى أستعرض بعض ما جاء بالكتاب وناقشه الكاتب الصحفى ياسر عبيدو والصحفى محمد شلبى، حيث تطرقوا إلى الآثار السلبية الإجتماعية واﻹقتصادية والثقافية الناجمة عن الجائحة، وأهمية التحول الرقمى فى هذه الظروف وخلق اﻷسواق الإلكترونية، وأيضا تاريخ اﻷوبئة ومدى تأثيرها على الإنسان، والمجهول فى هذا التاريخ وناقشوا فكرة المؤامرة والحروب البيولوجية وتداخل الجمهور فى الحلقة النقاشية بتفاعل كبير.




تلى ذلك عقد اﻷمسية الشعرية الغنائية والتى شارك فيها الشعراء جاد زكى، مصطفى عبدالباقى، عبدالباسط الغرابلى، درويش السيد، شاعر البادية سيد بوديهم الرمحى، شرقاوى حافظ، أشرف البنا بمصاحبة الفنان على إسماعيل وأدارها الشاعر مدحت العيسوى.

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