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السعودية تحظر الاستيراد من 11 مصنع دواجن في البرازيل

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
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قالت وزارة الزراعة البرازيلية في بيان إن السعودية حظرت الاستيراد من 11 مصنعا للحوم الدواجن في البرازيل، مضيفة أنها لم تحصل على مبرر للقرار.

وتابعت الوزارة أنها شرعت في محادثات مع السعودية بخصوص ذلك الحظر. وقال البيان "لم يحدث اتصال مسبق من السلطات السعودية، كما لم تقدم أي دافع أو مبرر يدعم تعليق الاستيراد".

هذا وقالت الحكومة البرازيلية إنها علمت بشأن تعليق الاستيراد بعد نشر قائمة جديدة بالمصانع البرازيلية المسموح لها بالتصدير إلى المملكة. وذكرت أيضا أن القائمة الجديدة التي تستبعد المصانع الأحد عشر أصدرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

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