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ارتفاع صادرات الصين بنسبة 32.3% في ابريل متجاوزة التوقعات

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
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ارتفعت صادرات الصين بأكثر من المتوقع في ابريل مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على السلع الصينية وسط مراحل متفاوتة من التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الجمارك الصينية إن الصادرات المقومة بالدولار الأميركي ارتفعت بنسبة 32.3% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، وتجاوز ذلك تقديرا للنمو بنسبة 24.1% من محللين استطلعت رويترز آراءهم.

هذا وزادت الواردات 43.1% بالدولار الأميركي، متجاوزة أيضًا توقعات نمو بنسبة 42.5%، بناءً على استطلاع أجرته رويترز

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