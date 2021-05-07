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الشركات الألمانية ترفع صادراتها للشهر الحادي عشر على التوالي

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني أن الشركات الألمانية تحدت أزمة فيروس كورونا ورفعت صادراتها للشهر الحادي عشر على التوالي، إذ جاء نمو الصادرات عند 1.2%، وهو ما يعادل مثلي ما كان يتوقعه اقتصاديون.

لكن الواردات ارتفعت هي الأخرى، إذ زادت قيمة ما استوردته ألمانيا في مارس آذار 6.5% عن الشهر السابق، وهو ما تجاوز بفارق كبير توقعات عند 0.7%.

هذا وقلصت زيادة الصادرات ميزان المعاملات الجارية إلى 14.3 مليار يورو، أي ما يعادل 17.24 مليار دولار.

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