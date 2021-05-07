الشركات الألمانية ترفع صادراتها للشهر الحادي عشر على التوالي





أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني أن الشركات الألمانية تحدت أزمة فيروس كورونا ورفعت صادراتها للشهر الحادي عشر على التوالي، إذ جاء نمو الصادرات عند 1.2%، وهو ما يعادل مثلي ما كان يتوقعه اقتصاديون.





لكن الواردات ارتفعت هي الأخرى، إذ زادت قيمة ما استوردته ألمانيا في مارس آذار 6.5% عن الشهر السابق، وهو ما تجاوز بفارق كبير توقعات عند 0.7%.





هذا وقلصت زيادة الصادرات ميزان المعاملات الجارية إلى 14.3 مليار يورو، أي ما يعادل 17.24 مليار دولار.