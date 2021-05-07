الحياة اليومية في عصر الفراعنة بثقافة الأقصر





نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "اللوقي الأثرية دليل الحياة اليومية في عصر الفراعنة والمصري القديم" ألقاها الباحث الأثرى محمود سمير وأوضح تقسيم اللوقي الأثرية خاصة طقوس جنائيزية والحياة اليومية في الأكل والشرب والإكسسوارات وأدوات زراعية وصناعية وملابس وغيرها والمدن الصناعية والسكانية في العصر القديم، ومخزن لتخزين الأداوات الفخارية وطرق تخزين الزيوت والزيوت العطرية والعطور وإستخدام الأواني الفخارية والحياة اليومية والإستخدامات المتعددة التي أكتشفها الباحثون عن العصر الفرعوني، فيما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "المرأة ودورها في المجتمع" وتحدث حسن عبد الباري عن أهمية المرأة في الإسلام ومن كان أمن الدنيا في الإسلام كانت المرأة وهي السكن، بجانب عرض فني لفرقة الإنشاد الديني للمنشد الشيخ علي السعدي، وعرض فني لفرقة الأقصر الموسيقى العربية وقدموا أغاني" الرضا والنور، وعليك سلام الله".

















عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "مريض السكر مع الصيام" وتحدثت باتعة النوبى عن أهمية متابعة نسبة السكر بالتحليل الدوري وإستشارة الطبيب المعالج نظام غذائى خاص لمريض السكر، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "إعتماد الحوار ونبذ الأنانية" وتحدث عمرو عبد الصبور عن فن التواصل وما هو الحوار وآداب الحوار وشروط الحوار الفعال وسمات الحوار، عقد بقصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" مفردات العرض المسرحي" ألقاها المخرج المسرحي محمود نجار رئيس قسم المواهب بالفرع، وتحدث عن الدراما في العرض المسرحي، الإخراج، الممثل، الغناء والألحان، الدراما الحركية"، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "العلم وإيمان سبيل الأمم المنتجة" وأوضح جمال أبوالمجد مفهوم العلم الصحيح وأن العلم نوعان علم للدنيا وعلم بالدين والإيمان يدعوا إلى الإنتاج وتحسن العمل، بجانب الإجتماع الإسبوعي لنادي الأدب بالقصر، بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي وألقى قصيدة "شجرة الورد"، والشاعر أحمد مدنى قصيدة" المسرح"، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة" ملقف الحب".













نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الجيش والشرطة والشعب يدا واحدة" ألقاها العادلي حسان، وأوضح أن رجال الجيش هم أبناء الوطن وهم الجهاز الأمني الذي يحمي الوطن والجيش المصري قاهر الأعداء، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية عمل فانوس رمضان نفذها حسن رفاعي، وأقام قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنية للرسم بعنوان "عيد العمال" نفذها محمد إبراهيم أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة أعمال يدوية زينة من الورق الملون نفذتها حجاجية خيري محمد، بجانب تنفيذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية عن "الإستعداد للعيد" تنفيذ هند مصطفى، واعداد القصر مجلة حائط عن"عيد العمال" تنفيذ سهرى سباق.