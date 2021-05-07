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تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

الجمعة 07/مايو/2021 - 08:37 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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تسلم نادي الزمالك تقريرًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن اللاعبين الذين يمتلكون إنذارين ومهددون بالغياب عن مباراة القمة.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك بغريمه التقليدي النادي الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل الموافق 10 من مايو الجاري في إطار الإسبوع ال 21من بطولة الدوري الممتاز.

وجائت الأسماء على النحو التالي: أوباما وأحمد فتوح وعبدالله جمعة ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وأشرف بن شرقي على إنذارين وغياب أي منهم حال الحصول على الإنذار الثالث في لقاء سموحة اليوم.

ويستضيف الفريق الأول بنادي الزمالك نادي سموحة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن فعاليات الجولة ال 20 من الدوري المصري الممتاز.

ورغم الأنباء التي أثيرت حول تهديد طارق حامد بالغياب لكن تقرير اتحاد الكرة جاء بدون وجود اسمه بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن لقاء القمة بالدور الأول انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف أحرز هدفي الأهلي محمد شريف، بينما سجل هدف الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 لقاء فاز خلالها في 12 وتعادل في 5 بينما تلقى الهزيمة في مباراتين.

على الجانب الآخر يحل النادي الأهلي في وصافة الدوري برصيد 37 نقطة من 17 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في لقائين.

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