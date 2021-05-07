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الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تواصل العمل في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1667 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 5363 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1196 كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8226 كيلومتر حتى تاريخه، وذلك فى إطار المرحلة الأولى من المشروع، والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، مشيرًا إلى أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة 285 ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه
الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه
الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه
الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه
الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه
الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه
الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه
الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه
الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه
الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه
الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه
الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه

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الكلمات المفتاحية

وزير الموارد المائية والري وزارة المائية والري تأهيل ترع الري الحديث

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