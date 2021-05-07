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موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 07/مايو/2021 - 09:15 ص
علي ماهر حلمي
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ودع نادي آرسنال الأنجليزي مسابقة الدوري الأوروبي من دور نصف النهائي بعد الفشل فى تخطي عقبة نادي فياريال الإسباني.
ومن المقرر أن يواجه نادي آرسنال نظيره وست بروميتش البيون فى الجولة المقبلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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