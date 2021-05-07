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الأسترالية بارتي تبلغ المباراة النهائية لبطولة مدريد للتنس

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
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فازت الأسترالية أشلي بارتي على الإسبانية باولا بادوسا بمجموعتين دون رد، لتبلغ المباراة النهائية لبطولة مدريد المفتوحة للتنس، معززة سجلها الخالي من الهزائم على الملاعب الرملية إلى 16 مباراة.

وتفوقت المصنفة الأولى عالميا على منافستها بواقع 6 / 4 و6 / 3، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات فردي السيدات.

وكانت بادوسا هي اللاعبة الوحيدة التي تمكنت من الفوز على بارتي منذ فبراير (شباط)  الماضي، حيث حدث ذلك في دور الثمانية ببطولة شارلستون الشهر الماضي، إلا أن اللاعبة الإسبانية لم تتمكن من تكرار مفاجأتها هذه المرة.

وسوق تقف في طريق طموح بارتي لتحقيق لقبها الرابع هذا الموسم، اما أرينا سابالينكا من بيلاروس أو الروسية أناستازيا بافليوشينكوفا، حيث تقام مواجهة الدور قبل النهائي الثانية في العاصمة الإسبانية.

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