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سيلتكس يهزم ماجيك في دوري السلة الأمريكي

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
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فاز فريق بوسطن سيلتكس على مضيفه اورلاندو ماجيك 132 /96 فجر الخميس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كيمبا ووكر 32 نقطة وأضاف جايسون تاتوم 27 نقطة ليقودا سيلتكس للفوز.

وأحرز دويان باكون وموريتز واجنر 20 نقطة لكل منهما وسجل ار جي هامبتون 18 نقطة لماجيك وتكفل مو بامبا بتسجيل 19 نقطة و15 متابعة.

وتكفل إيفان فورنييه بتسجيل 18 نقطة من بينها عشر نقاط في النصف الأول لفريق لسيلتكس الذي حقق فوزه الخامس والثلاثين مقابل 31 هزيمة.

وانتهى الربع الأول بتقدم سيلتكس 39 /27 ثم 24 /18 في الربع الثاني و37 /30 في الربع الثالث قبل أن يخرج فائزا بفارق 36 نقطة.

ويلتقي سيلتكس مساء الجمعة مع مضيفه شيكاغو بولز تزامنا مع مباراة اورلاندو ماجيك مع شارلوت هورنيتس.

وفي مباريات أخرى فاز بورتلاند على كليفلاند كافالييرز 141 /105 وممفيس جريزليس على مينيسوتا تمبرولفز 139 /135 و ساكرامنتو كينجز على إنديانا بيسرز 104 /93.

كما تغلب فيلادلفيا على هيوستن روكتس 135 /115 وميلواكي بكس على واشنطن ويزاردز 135 /134 واتلانتا هوكس على فينيكس صنز 135 /103.

وفاز أيضا يوتا جاز على سان أنطونيو سبيرز 126 /94 ودنفر نجتس على نيويورك نيكس 113 /97.

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