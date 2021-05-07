Advertisements

رغم زيادة الإصابات.. الصحة تكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي لكورونا (فيديو)

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر قررت أن تتخذ موقف متزن منذ بداية الأزمة ما بين الحفاظ على صحة المواطنين بالدرجة الأولى، والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات، ولكن الوضع مستقر، والنظام الصحي قادر على التعامل مع زيادة الحالات بل وضعفها.

ولفت إلى أنه رصدوا إصابة أسر كاملة بالعدوى نتيجة إصابة فرد واحد منهم، موضحا أن الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في كثير من محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى.

أخبار تهمك

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة في الهند

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:48 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

04:02 ص

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي