فورملا وان.. خبرة هاميلتون ستساعده في معركة اللقب في 2021

يثق سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون أن خبرته ستلعب دوراً أساسياً لمساعدته للفوز بلقبه العالمي الثامن في بطولة العالم للفورمولا 1 في 2021.





بعد ثلاثة سباقاتٍ في 2021، فإن هذا الموسم يشهد معركةً محتدمةً بين هاميلتون ومنافسه في فريق ريد بُل ماكس فيرشتابن، في ظل تمتع ريد بُل بوتيرةٍ قوية جداً والضغط على مرسيدس.









هاميلتون يدرك أن هناك عدة نقاط ضعف لا بد من معالجتها في مرسيدس للمحافظة على التفوق أمام ريد بُل، رغم فوزه بسباقَين من أصل السباقات الثلاثة الأولى من موسم 2021.





لكن في الوقت ذاته، فإن خبرة هاميلتون وفوزه باللقب لسبعة أعوامٍ، ومن ضمنها ألقابٌ شهدت منافسةً محتدمةً حتى السباق الأخير، ستساعده مقارنةً مع فيرشتابن الذي يخوض معركته الأولى الجدية على اللقب في 2021.





حيث قال هاميلتون: “أعتقد أن هذه أكثر معركة متقاربة على اللقب نشهدها منذ زمنٍ طويل. نرى مستوى أداء مذهل من ماكس فيرشتابن، لديه سيارة بإمكانها الفوز باللقب، مع فريقٍ سبق وأن فاز بعدة ألقابٍ ويمكنه استغلال أية هفوة نقوم بها”.





وأكمل: “أعتقد أن خبرتنا ستساعدنا في ما يتعلق بالتعامل مع الجولات، وكيفية العودة بعد المرور بسباقاتٍ صعبة”.





وأضاف: “بالنسبة لي شخصياً، أيضاً، أعتقد أن خبرتي ستساعدني في هذه المعركة لكن في نهاية المطاف لا بد لي من تحقيق النتائج القوية وارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء. الموثوقية ستلعب دوراً أساسياً في موسم 2021، حتى تسجيل أسرع لفة في السباق سعياً لخطف نقطة إضافية، هذا الأمر سيكون هاماً للغاية مع نهاية الموسم”.





وتابع: “لا يمكننا الاعتماد على ارتكاب الآخرين للأخطاء، ولا بد لنا من بذل مجهودٍ كبير للبقاء في المقدمة. لدينا سيارة جيدة، لكن لديها عدة نقاط ضعفٍ لا بد لنا من العمل على معالجتها”.



