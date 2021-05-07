تعرف على موعد مواجهة الشباب والهلال في الدوري السعودي

يستعد نادي الهلال لمواجهة مضيفه فريق الشباب اليوم الجمعة، على ملعب "الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب"، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.





يدخل الشباب المباراة في وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، جمعها من الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات، وخسارة 5 مواجهات، وتسجيل 51 هدفاً، وتلقي 32.





بينما يأتي الهلال في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الشباب، حيث استطاع هو الآخر جمع 48 نقطة، من الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات، وخسارة 5 مواجهات، وتسجيل 45 هدفاً، وتلقي 22.





ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث، للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، في ظل التقارب النقطي بين المراكز الثلاثة الأولى.





ويأمل اتحاد جدة في خروج المباراة بالتعادل، وتحقيق الفوز هو الآخر في المباراة المقبلة للتساوي معهم في النقاط، والاستفادة من فارق الأهداف لصالحه، حيث سيعتلي وقتها الترتيب العام.





وستشهد مباراة اليوم الظهور الأول للمدير الفني الجديد خوسيه مواريس، الذي تم تعيينه لنهاية الموسم، قبل أيام قليلة من مباراة اليوم أمام الشباب.



