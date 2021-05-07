Advertisements

إصابة مجند بعد سقوطه من قطار في قنا

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أصيب مجند بكسر في الساعد الأيمن، إثر سقوطه من قطار، بمحطة نجع حمادي، في محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة مصطفى صبري، مجند بقوات الأمن المركزي، بكسر في الساعد الأيمن، إثر سقوطه من قطار، بمحطة نجع حمادي، في محافظة قنا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة في الهند

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يوم

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:48 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

04:02 ص

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي