إصابة مجند بعد سقوطه من قطار في قنا

أصيب مجند بكسر في الساعد الأيمن، إثر سقوطه من قطار، بمحطة نجع حمادي، في محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة مصطفى صبري، مجند بقوات الأمن المركزي، بكسر في الساعد الأيمن، إثر سقوطه من قطار، بمحطة نجع حمادي، في محافظة قنا.



تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.