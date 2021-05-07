اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، موقف الجبلاية من ضم طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباريات القمة المصرية بين الأهلي والزمالك.









الجبلاية ترفض جلب حكام أجانب لمواجهة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء يوم 10 مايو المقبل.









من جانبه أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، رفض طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لجميع مبارياته فى الدوري المصري خلال الموسم الكروي الجاري، لاسيما مواجهة القمة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها يوم 10 مايو الجاري.









وأوضح مجاهد أن الجبلاية تدعم التحكيم المصري بدليل إسناد مواجهة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك لطاقم مصرى بقيادة محمود البنا والذي نجح بكفاءة في إدارة اللقاء.









وفي سياق آخر، كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد تفاضل حائل بين الثنائي أمين عمر ومحمد عادل لاختيار أحدهما لإدارة مواجهة القمة المقبلة.